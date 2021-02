– Aksjen er altfor billig

Men alt er ikke rosenrødt for Pareto Bank, som rammes hardt av de nye vektingsreglene. Før jul presiserte Finanstilsynet i et rundskriv at lån til kunder som utvikler eiendom med intensjon om videresalg skal tilordnes en risikovekt på 150 prosent, i motsetning til vanlige foretakslån som normalt har en risikovekst på 100 prosent.