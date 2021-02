Seniorøkonom: Dette er i hvert fall en reell bekymring for Oslo

«For ordens skyld var også antall boliger lagt ut for salg marginalt høyere i januar i år enn i de foregående årene. Det at varelageret – som er det observerte nivået av usolgte boliger ved et bestemt måletidspunkt, har falt i løpet av det siste året, er da nettopp et uttrykk for den sterke oppgangen i etterspørselen», skriver seniorøkonomen.