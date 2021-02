Folketrygdfondet vil inn på Euronext Growth

En annen ting Folketrygdfondet tok opp i brevet til Finansdepartementet var kravet om at eiendeler som ikke omfattes av mandatet må selges omgående. Folketrygdfondet mener ordet «omgående» er for lite fleksibelt, og kommer i konflikt med målsetningen om å oppnå høyest mulig avkastning. Fondet foreslår derfor at det skal være fondets styre som bestemmer hvordan dette gjøres, og at at ordlyden i mandatet endres tilsvarende.