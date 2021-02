– For Rana Gruber og for jernmalmbransjen generelt er det som virkelig er driveren , prisen på jernmalprisen, sier konsernsjef Gunnar Moe, og fortsetter:

I dag har jernmalmselskapet sin første handledag på Euronext Growth. Og timingen kunne ikke vært bedre, ifølge konsernsjefen.

– Analytikerne og vi er rimelig sikre på at prisen kommer til å holde seg høy gjennom 2021 og 2022. Årsaken er at det for øyeblikket er mangel på jernmalm på verdensmarkedet, kombinert med at det er mange stimulipakker som settes i verk, over hele verden.

Rana Gruber la nylig frem rekordhøye tall for 2020, og satt igjen med 352 millioner på bunnlinjen, mens EBITDA endte på 677 millioner kroner.

I år er målet 1 milliard, ifølge adm. direktør Gunnar Moe.

Tredelt strategi

Når selskapet nå børsnoteres kan han fortelle at de har satt seg tre strategiske mål for fremtiden:

– Det ene er at vi skal øke kvaliteten på de produktene vi har nå, som vil gi tilgang til et marked med høyere priser. Pluss at det er et mer miljøvennlig produkt, som blir renere og som verden etterspør.

– Det andre er at vi har et spesialprodukt, som brukes til vannrensesystem i Europa. Den er det ekstrem stor etterspørsel av, så der vil vi prøve å øke produksjonen med ca. 50 prosent, sier Moe, og fortsetter:

– Og så går vi mot helelektrifisering av alle maskiner, som gjør at vi skal ha et mål om å være karbonfri innen 2025.

Blant de beste i verden

Høye jernmalmpriser til tross, Rana Gruber, har stålkontroll på kostnader:

– Det har kanskje vært suksessfaktoren til Rana Gruber. Vi har vært kontinuerlig i drift i 60 år og vi har alltid hatt positiv kontantstrøm. Det skyldes at vi alltid har hatt fokus på å holde kostnadene lave.

Han peker på at de vet at de er i en syklisk industri hvor prisene svinger.

– Vi skal kunne overleve også på lave priser. Vi har priser på rundt 40 dollar per tonn som break-even, og det er blant de beste i verden, sier Moe.