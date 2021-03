Jerome Powell advarer markedet

I en webinar advarte USAs sentralbanksjef Jerome Powell markedene. Etter at obligasjonsmarkedet har fått mer oppmerksomhet, forklarte han at sentralbanken ikke vil lene seg tilbake og la de finansielle markedsbetingelsene bli strammere.

«Jeg vil vært bekymret for uordnede forhold i markedene eller vedvarende innstramming i finansielle forhold som truer oppnåelsen av våre mål», sa Powell under en Wall Street Journal-webinar, ifølge Marketwatch.

Wall Street bråsnudde

På Wall Street åpnet alle de tre indeksene så vidt i pluss, men etter uttalelser fra Powell snudde de ned. I skrivende stund er Dow Jones-indeksen ned 1,8 prosent, mens S&P 500-indeksen er ned 2,0 prosent og Nasdaq-indeksen er ned 2,8 prosent.

«Markedsreaksjonen på Powell, inkludert en økning i langsiktige renter, gjenspeiler sannsynligvis en viss forvirring om hvordan sentralbanken jobber. Noen trodde Powell ville forplikte seg til politiske tiltak – spesielt en utvidelse av Operation Twist i Fed-porteføljen», forklarer sjeføkonom Christopher Low i FHN Financial.

Powell frykter ikke inflasjon

Selv om markedet er bekymret for at Bidens stimulansplan vil føre til inflasjon, er ikke Powell bekymret. Powell forklarte at det mest sannsynlig er et engangstilfelle og ikke noe som vil fortsette langsiktig, ifølge nyhetsbyrået.

Sentralbanken vil derfor være tålmodige med høyere inflasjon. Han gjentok også at Fed er langt fra sitt mål om minimum arbeidsledighet og et stabilt inflasjonsmål på 2 prosent.