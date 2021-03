Norsk riggaksje med kraftig oppgang i USA

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York falt torsdag. Selv om det var bred nedgang på Wall Street, var det rally i oljeaksjer. Oppgangen kom etter at OPEC+ skal ha oppnådd enighet om å holde oljeproduksjonen uendret i april.

Fredriksen-rederiet Frontline falt 3,5 prosent til 7,10 dollar, mens den steg 0,3 prosent på Oslo Børs. Nedgangen på Oslo Børs skyldes trolig at OPEC+ ikke øker produksjonen, noe som betyr at det blir mindre olje å frakte for oljetankere.

Equinor hadde en oppgang på 0,3 prosent til 19,40 dollar. Til sammenligning steg aksjen 1,1 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte ned 4,0 prosent til 6,41 dollar, mens aksjen falt 1,5 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG falt 4,3 prosent til 8,15 dollar på Wall Street, og hadde en nedgang på 3,0 prosent på Oslo Børs.

Tor Olav Trøims Borr Drilling endte opp 14,0 prosent til 1,30 dollar, mot en nedgang på 4,7 prosent på Oslo Børs.

Idex-aksjebeviset stupte 7,5 prosent til 25,3 dollar. Til sammenligning falt aksjen 5,1 prosent i Oslo.