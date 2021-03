– Kan ikke gå opp, opp, opp for alltid

Tech-aksjene på Wall Street har måttet tåle kraftige børsfall den siste tiden.

Bare de siste tre ukene har markedsverdien til aksjene notert på Nasdaq 100 falt med 1.600 milliarder dollar.

– Høyere renter gjør det tøffere for prisingen på teknologiaksjoner, men det er ok, fordi prisingen har blitt overdreven, sier Matt Maley, sjefstrateg i Miller, Tabak + Co til Bloomberg, og fortsetter:

– Det var på tide. De kan ikke gå opp, opp og opp for alltid.

Ned 2.000 milliarder

Tesla er blant tech-aksjene som har blitt hardest rammet av kursfallet.

Ifølge nettstedet har markedsverdien på selskapet falt med 234 milliarder dollar eller om lag 1.998 milliarder kroner på fire uker.

Elon Musk har også måttet vinke farvel til topplasseringen på oversikten over verdens rikeste mennesker, og Jeff Bezoz er igjen rangert som verdens rikeste, ifølge Bloomberg Billionaire Index.

Bare fredag falt Elon Musks formue med 5,34 milliarder dollar eller nærmere 46 milliarder kroner til 157 milliarder dollar eller om lag 1.340 milliarder kroner.