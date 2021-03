Det har vært store svingninger i rentemarkedet den siste tiden.

– Volatiliteten har kommet for å bli, sier Francesco Sandrini, senior multi-asset strategist i Amundi, til Bloomberg.



Han peker på at det er usikkert hvordan sentralbanker verden over vil takle økt inflasjon, og mener det er ekstremt viktig at de virker betryggende.

– De må bidra til å holde de finansielle markedene stabile, sier Sandrini til Bloomberg.

