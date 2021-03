USIKRE TIDER: Renteøkningen den seneste tiden skaper alt annet likt aksjesalgspress, men i nærmeste fremtid tror Dovre-forvalter Stig Myrseth likevel heller at børsen vil få seg en vitamininnsprøytning enn et krasj. Her fra NYSE da børsen stupte i mars i fjor. Foto: JOHANNES EISELE