Spillet er ikke over - arméen fortsetter å krige

I slutten av januar ble hele det finansielle systemet satt på prøve da GameStop-aksjen plutselig 16-doblet seg på et par uker – uten at de fundamentale forholdene endret seg betydelig.

Bakgrunnen for den elleville oppgangen var at nettoforumet WallStreetBets hausset opp aksjen, noe som skapte et kjøpspress. Formålet var å straffe hedgefondene for å ha gått «short» i aksjer og presset aksjekurser ned.

Mannen som startet alt var den 34 år gamle finansrådgiveren fra Massachusetts med navn Keith Patrick Gill. Han investerte 50.000 dollar, delte informasjon på sosiale medier og omtrent ett år senere hadde han en portefølje til en verdi av 46 millioner dollar.

I starten av februar møtte toget veggen, og i løpet av fire dager falt GameStop-aksjen fra 325,5 dollar til 53,5 dollar, noe den stengte på 4. februar. 20 dager senere måtte finansdirektør Jim Bell forlate selskapet. Han fikk med seg en sluttpakke på 30 millioner dollar aksjekursen mer enn doblet seg samme dag.

Siden den gang har Reddit-arméen fortsatt krigen, og aksjen har holdt seg over 100 dollar siden 25. februar, og stengte på 137,7 dollar fredag. Selv om aksjen er langt under tidligere topper, er den fremdeles langt over 3,7 dollar – det aksjen stengte på for ett år siden.