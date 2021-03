Sveaas tar grep i oljeknøtt

Christen Sveaas sitt Kistefos har mandag inngått terminkontrakter på 4.539.418 aksjer i Panoro Energy, ifølge en melding.

Kontraktene løper til 28.6.21, og ny eierandel i selskapet er 12,46 prosent.

Superbull

10. februar varslet oljeknøtten at det hadde engasjert Pareto Securities og Carnegie for å hente 70 millioner dollar – 593 millioner kroner – til finansiering av nye oppkjøp i Vest-Afrika.

Sundt-familien forpliktet seg på forhånd til å gå inn med 100 millioner kroner i emisjonen, mens nest største aksjonær, Christen Sveaas, bladde opp 85 millioner kroner.

15 minutter etter børsåpning var aksjekursen opp over 15 prosent til 18,50 kroner. På et kvarter hadde aksjene Sveaas og Sundt tegnet seg for steget i verdi med mellom 16,5 og 19,3 millioner kroner.

– Vi synes Panoro har en meget god ledelse og et sterkt styre som har vært flinke til å utvikle selskapet, uttalte Kistefos-sjef Bengt A. Rem da, og påpekte at det er en finansiell investering.

Opp 30% opp

Siden nyttår har aksjen steget 30,3 prosent på Oslo Børs.