Vil bruke halve krisepakken på aksjer

En undersøkelse gjennomført av Deutsche Bank viser at unge har planen klar for hva de skal bruke den gigantiske krisepakken på 16.000 milliarder kroner som nå er godkjent i USA.

430 investorer ble spurt og her er funnene:

Halvparten av dem mellom 25 og 34 år sier de vil bruke 50 prosent av støtten på aksjekjøp.

Dem mellom 18 og 24 planlegger å bruke 40 prosent på aksjer

Investorer mellom 35 og 54 år vil bruke 37 prosent av pengene i aksjemarkedet

Dem over 54 vil bruke 16 prosent på aksjer

«En stor andel av krisepakken vil ende opp i aksjemarkedet», konkluderer Deutsche Bank med. De erkjenner imidlertid at flesteparten av amerikanere ikke har kontoer for å handle med aksjer.

Totalt vil 37 prosent av støttepakken bli brukt på aksjer, hvilke tilsier om lag 170 milliarder dollar, eller 1.440 milliarder kroner, ifølge Deutsche.

Småsparer-boom

2020 har blitt omtalt av strateger som «småsparerbølgen» fordi mange amatører har kastet seg på børs under pandemien. Hele 45 prosent av dem som var med i undersøkelsen sa at de investerte for første gang i 2020.

– Bak den nye bølgen med småsparere skjuler det seg unge, ofte ferske, investorer som ikke er redde for å bruke midler, sier Jim Reid, analytiker i Deutsche Bank.

Støttepakken fra Biden vil gi opp mot 1.400 dollar til flesteparten av amerikanerne og 300 dollar i ukentlig støtte for arbeidssøkende.