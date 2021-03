Handelsplattformen Robinhood møtte kritikk etter at selskapet begrenset småaksjonærer å kjøpe aksjer i GameStop, mens de ikke begrenset salg. Etter at Melvin Capital brant seg på shortposisjonen sin, ble de reddet av Citadel. Flere anklager Citadel for å ha presset Robinhood til å begrense småinvestorene med å kjøpe aksjer, ettersom Citadel er Robinhoods største kunde.

De som bruker Robinhood omtales ofte som «day tradere». Forretningsmannen Kevin O´Leary har tidligere kritisert disse type traderne, og definert det som gambling. Robinhood-sjef Vlad Tenev avviser imidlertid at de glorifiserer gambling, selv om det finnes mange «day tradere» på Robinhood-plattformen.

- Jeg avviser tanken om at investeringer i det amerikanske kapitalmarkedet er gambling. Jeg mener vi har et problem i dette landet. Siden slutten av 2. verdenskrig har mer og mer av amerikanske aksjer vært eid av profesjonelle aktører. Ved slutten av 2. verdenskrig var mesteparten av aksjer eid av husholdninger, svarer Tenev på spørsmål fra Bloomberg om han glorifiserer gambling.