Svenske SEB har kjøpt seg opp til en eierandel på 5,1 prosent i Entra, fra 4,9 prosent, ifølge en melding.

For to dager siden solgte SEB seg ned i selskapet, fra en eierandel på 8,8 prosent, til 4,9 prosent. 4. mars gikk det frem at SEB solgte seg ned fra 11,2 prosent til 8,8 prosent, mens det 1. mars ble avklart at svenske SBBs bud på hele Entra hadde falt.