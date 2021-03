Petronor E&P, som viser til meldingen fra selskapet 18. februar om økt indirekte eierskap i PNGF Sud, vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på 275-340 millioner kroner gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, skriver TDN Direkt torsdag.

Petromal Sole Proprietorship og tilknyttede selskaper (Petromal) har forpliktet seg til å tegne tilbudte aksjer for et beløp på minimum 105,3 millioner kroner og maksimalt 130,2 millioner kroner, noe som tilsvarer deres forholdsmessige andel av emisjonen.

I en separat melding opplyses det at Petronors netto working interest 2P-reserver på PNGF Sud pr 1. januar 2021 var 20,23 millioner fat olje, samt at 2P-reserveerstatningsraten for 2020 var 313 prosent, skriver TDN.