Tesla-sjefen, sammen med styret, blir nå saksøkt av en investor som anklager Musk for å bryte avtalen med SEC (Securities and Exchange Commision) fra 2018, skriver Reuters. I følge en klage offentliggjort sent torsdag kveld fra Delaware Chancery Court, har Musks «uberegnlige» tweets brutt med denne avtalen.

Avtalen stammer fra en Musk-tweet fra 2018 der han snakket om å ta Tesla av børs, og at han hadde «finansiering sikret» for en transaksjon på 72 milliarder dollar.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Dette ble for drøyt for SEC, og en måned senere ble partene enige om at Musk måtte betale bøter på 20 millioner dollar – samtidig som han ble pålagt å bruke selskapets advokater til å godkjenne fremtidige tweets.

Nå hevder en Tesla-investor at Musk har brutt denne avtalen, og referer blant annet i rettsdokumentene til en tweet fra 1. mai som hevder at Tesla-prisen var «for høy». I følge anklagen har Tesla-styret sviktet i overvåke Musks tweet, slik som avtalen med SEC dikterte. Dette har i følge anklageren eksponert investorene for tap på flere milliarder dollar.

Selskapet har foreløpig ikke gitt noen kommentarer til anklagene.