De lange rentene har steget betydelig de siste ukene og på tre måneder har tiåringen steget fra 0,91 prosent til 1,63 prosent. En oppgang i risikofri rente utfordrer verdsettelsen av selskaper, og flere aksjer har blitt satt på prøve. Nå har de langsiktige rentene begynt å stabilisere seg.

«Aksjer hentet seg med det bra inn etter forrige ukers rentefrykt. At aksjemarkedet ble skremt av den kraftige renteoppgangen endrer ikke vårt syn. Vi går inn i et miljø med sterk økonomisk vekst, bedre inntjening og dermed stigende aksjemarked. Men også høyere renter», skriver strategene Erik Bruce & Joachim Bernhardsen i Nordea.

Strategene peker på flere rentemøter neste uke, men at USA vil holde styringsrenten uendret og at Norges bank vil signalisere at en renteøkning kan komme raskere. Selv om raskere renteoppgang i Norge kan gi bekymring for sterkere krone, ser ikke det ut til å være en trussel ifølge Bruce og Bernhardsen.

«Det er rentemøte i USA, Storbritannia, Japan og Norge. I USA vil nok Fed oppjustere synet på økonomien, men holde på at det er lenger til første renteøkning enn det markedet priser inn. Størst spenning er om de vil si eller gjøre noe som svar på den sterke oppgangen i lange renter. Her hjemme ligger det vil an til signaler om raskere renteøkning og mye tyder på at Norges bank vil være av de første sentralbankene som setter opp rentene».