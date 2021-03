Dette vil påvirke Oslo Børs på ukens siste handelsdag

Førhandelen til IG Trading antyder fredag morgen en nedgang på om lag 0,9 prosent på Oslo Børs fredag. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenrapport at meglerhuset venter at børsen vil åpne ned 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [-1, -0,6]%.

Olje

Fredag morgen ligger prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) på 62,45 dollar, en nedgang på 0,7 prosent i løpet av natten.

Den forsiktige nedgangen blir imidlertid overskygget av gårsdagens kraftige stup, der prisen på brent falt mer enn syv prosent – og på et tidspunkt hele 8,4 prosent. Nedgangen slettet dermed fire ukers oppgang på én dag.

WTI-oljen liger på sin side ned 0,6 prosent til 59,14 dollar fatet.

Nedgangen kan skyldes en bred frykt for at etterspørselen ikke skal bli like høy som forventningene tidligere har vist til.

Tregere vaksinering i Europa og økte smittetilfeller er med på å straffe oljeprisen. Mer smitte kan legge en demper på reising for sommerglade turister, noe som vil føre til mindre bruk av drivstoff.

«Oljeprisen faller for femte dag på rad etter økte bekymringer for at Europa ikke vil ha en vanlig sommer i år heller. Europa har økende tilfeller av smitte for tredje uke på rad og vanskeligheter med vaksiner», forklarer Edward Moya, senior markedsanalytiker ved OANDA ifølge Reuters.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,5 prosent, og CSI 300 er ned 2,4 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,6 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,6 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,6 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,3 prosent.

Nedgangen kommer i etterkant av et kraftig fall i oljeprisene, der brent spot på ett tidspunkt i går lå ned hele 8,4 prosent.

I tillegg valgte den japanske sentralbanken Bank of Japan å holde styringsrenten uendret på minus 0,10 prosent, noe som ifølge TDN Direkt ble ventet i forkant.

Sentralbanken vil fortsatt kjøpe tilstrekkelige med statsobligasjoner til å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær null prosent, melder TDN.