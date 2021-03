Remøy-selskap fortsatt i gjeldsforhandlinger

Etter en god sommersesong merket Stig Remøys Olympic Subsea vinteren, og fikk charterinntekter på 99 millioner kroner i fjerde kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom på 11 millioner kroner, noe som ga en EBITDA-margin på 11 prosent.

Dette gjorde at selskapet så seg også nødt til å gjøre ytterligere nedskrivinger på samtlige av fartøyene deres. Skipene til Olympic Subsea opererer både i fornybarmarkedet og i markedet for olje og gass.

Som mange andre selskaper i oljeservicebransjen sliter også Olympic Subsea med høy gjeld, og i kvartalsrapporten skriver selskapet at det er usikkert om og på hva slags vilkår selskapet kan få til på lengre sikt, men legger til at selskapet fremdeles er i en «pågående prosess med bankforbindelsene». De legger til samtalene er konstruktive og at majoriteten av bankgruppen har gitt ytterligere waiver, og at det verken blir betalt renter eller avdrag i denne perioden.