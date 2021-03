ABG Sundal Collier vraker kjøpsanbefaling

ABG Sundal Collier nedgraderer sin anbefaling på Selvaag Bolig fra kjøp til hold samtidig som kursmålet på 65 kroner opprettholdes. Mandag sluttet aksjen på 64,70 kroner.

Ifølge TDN Direkt mener tallknuserne i ABG Sundal Collier at de trenger å se positive estimatendringer for å kunne rettferdiggjøre en kjøpsanbefaling på gjeldende kurser.

For nesten en uke siden hevet Pareto Securities sitt kursmål på Selvaag Bolig fra 64 til 72 kroner. Her ble kjøpsanbefalingen gjentatt.

I begynnelsen av mars solgte viseadm. direktør Øystein Klungland og kommunikasjons- og markedsdirektør Kristoffer Gregersen aksjer i forbindelse med et aksjeprogram for ledende ansatte. Førstnevnte solgte aksjer for 1,38 millioner kroner mens sistnevnte solgte aksjer for drøyt 800.000 kroner.