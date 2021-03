I dag noteres EcoOnline på Euronext Growth.

– Det har vært tanken en stund, men det har gått litt raskere enn forventet, sier administrerende direktør i EcoOnline, Göran Lindö, og fortsetter;

– Når vi nå noteres på Oslo Børs er det for å hente ytterligere kapital og styrke vår vekstreise.

EcoOnline er leverandør av programvareteknologi for økt kjemikaliesikkerhet, kvalitet- og HMS-arbeid. Selskapet ble grunnlagt i Tønsberg 2000, og har de seneste årene vokst til noe av et norsk software-vidunder.

Signifikant kostnad

Lindö beskriver det siste året med pandemi som omveltende også i lys av økende digitalisering, men at helse og sikkerhet har kommet høyere opp på prioriteringslisten.

– Generelt har vi sett en trend der flere og flere selskap innser at bærekraft, sikre og sunne arbeidsplasser er viktig. Ikke kun for å tiltrekke seg talenter, men også kunder og leverandører over tid, sier Lindö.

Han forteller at tall fra WHO viser at så mye som fire til seks prosent av BNP går tapt i de fleste land hvert år som følge av dårlig helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

– Det er en signifikant kostnad for selskapene og for samfunnet når man ikke har orden på det, sier Lindö.

Ser etter oppkjøp

Etter flere år med organisk vekst og oppkjøp har selskapet mer enn 370 ansatte og 6.500 bedriftskunder i Europa og USA.

Og før børsnoteringen hentet selskapet 500 millioner kroner i en emisjon.

– Vi skal investere videre i vekst, både organisk vekst for å utvikle vårt produkt og tilbud og gjøre det attraktivt. Så skal vi fortsette å investere i salg og markedsføring, men ikke minst så kommer vi fortsatt til å se etter strategiske oppkjøp, sier Lindö.

Han viser til at selskapet har gjort seks oppkjøp de siste tre årene, og at de har vokst organisk med 30 prosent de siste tre årene.

– Vi tror også at noteringen i seg selv kan gi oss mer oppmerksomhet rundt det vi gjør og den påvirkningen vi har på våre kunder og samfunnet, og det tror vi også er bra for etterspørselen, sier Lindö.

Se hele intervjuet øverst i saken.