Musk flørter med Kina

Elon Musk og Tesla har gjennomgått et par harde måneder i Kina, etter at det kinesiske militæret forbød Teslas biler på basene deres. I et forsøk på å gjenvinne Beijings tro på selskapet kommer Musk med store lovord, og spår at Kina kommer til å bli Teslas «største marked» i fremtiden, skriver CNN.

– Jeg er svært selvsikker på Teslas fremtid i Kina, sier Musk til China Central Television (CCTV) og legger til:

– Den kinesiske økonomien kan gjøre det ekstremt bra over det neste tiåret og vil bli verdens største økonomi. I tillegg har de forpliktet seg til en bærekraftig fremtid.

Sjarmoffensiv

Musk referer til Kinas president, Xi Jinping, som i september sa at landet ville bli karbonnøytralt innen 2060, noe som imponerer Tesla-sjefen.

– Dette er svært agressive mål, og jeg mener det er store mål. Jeg skulle ønske flere land faktisk hadde disse målene, og jeg har stor tro på at Kinas fremtid kommer til å bli flott, sier Musk til CCTV.

Elon Musks sjarmoffensiv mot det ikke helt demokratiske regimet i Kina kan vise seg å være viktig. Det er ikke bare forbudet mot bilene deres på militære baser som er Teslas problem i Kina. Forrige måned ble Tesla stevnet for å møte spørsmål om kvaliteten av deres Shanghai-produserte biler.

– Vi kommer til å reflektere dypt på selskapets mangler, og vil styrke inspeksjon av bilene, sier Tesla i en pressemelding angående anklagene.