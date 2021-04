Sparebanker slår seg sammen

30. november 2020 meldte Sparebank 1 BV og Sparebanken Telemark om muligheter for en fusjon. Torsdag uttaler de i en børsmelding at bankene har blitt enige, og at fusjonen vil gjennomføres omkring 1. juni 2021.

Resultatet av fusjonen er at bankene slås sammen og endrer navn til SpareBank 1 Sørøst-Norge. Sparebank 1 BV vil som vederlag for den bankvirksomheten som overtas, utstede egenkapitalbevis til egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Telemark.

I forbindelse med sammenslåingen vil bankene konvertere 800 millioner i grunnfondskapital til eierandelskapital, og utstede egenkapitalbevis til henholdsvis SpareBank 1 Stiftelesen BV og Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland.