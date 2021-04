Goldman solgte unna for 90 mrd.: – Jeg har aldri sett noe lignende

Goldman Sachs, en av verden største investeringsbanker, solgte fredag aksjer for rundt 10,5 milliarder dollar i en gigantisk blokkhandel. Nå spekulerer Wall Street, skriver Bloomberg. Hvem solgte de aksjene for? Og kommer det til å skje igjen på mandag?

– Jeg har aldri sett noe lignende i min 25 år lange karriere, sier Michel Keusch, porteføljeforvalter i Belleveu Asset Management, til Bloomberg.

En blokkhandel av denne størrelsen har en evne til å flytte kursen – og skal i følge Bloomberg ha ført til et tap i selskapsverdi på rundt 35 milliarder dollar for selskapene som var involvert.

– Er de ferdige?

Blokkhandel, salget av store mengder aksjer til en pris som ofte er forhandlet utenfor markedet, er vanlig. Men volumet av denne handelen er ikke i nærheten av hva som er vanlig, og får Oliver Pursche, visepresident i Wealthspire Advisors, til å spekulere.

– Dette var høyst uvanlig. Spørsmålet er: Er de ferdige? Er dette over? Eller kommer markedet til å bli truffet av enda en bølge av blokkhandler på mandag?, sier Pursche til Bloomberg.

Familiekontor i trøbbel?

Salget trigget prissvingninger i alle aksjene involvert – og flere tradere spekulerer i om dette var et hedgefond som ble tvunget til å selge, eller om det var et familiekontor i trøbbel. Pursche kaller situasjonen for bekymrende.

– Vi har ikke svarene på hvorvidt dette var en likvidering av et fond, eller mer enn et fond, eller om det var en likvidering av et fond i det hele tatt, sier Pursche, som mener det kan gjøre det vanskelig for porteføljeforvaltere å handle når slike ting skjer.

Goldman skal ha solgt aksjer for 6,6 milliarder dollar i Baidu, Tencent Music Entertainment og Vipshop Holdings før markedet åpnet fredag. Denne handelen ble etterfulgt et salg av aksjer for rundt 3,9 milliarder dollar i Farfetch, iQiyi, GSX Techedu, ViacomCBS og Discovery. De to sistnevnte endte fredagens handel ned rundt 27 prosent.