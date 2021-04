–  Suez bør utvides!

– 10-12 prosent av global handel har reisevei gjennom Suez-kanalen, og shipping generelt - er en utrolig viktig del av den globale økonomien, og står for så mye som 90 prosent av global handel, sier John Wobensmith, konsernsjef i Genco Shipping and trading.

Han mener bransjen har vært heldige med at man klarte å få løs Evergreen-skipet Ever Given, som grunnstøtte forrige uke, så raskt som man gjorde.

– Det er fortsatt 400 skip so står «fast» i kanalen og venter på klarsignal for å passere gjennom kanalen, sier Wobensmith, som regner med det vil gå ytterligere en uke før man er tilbake til normalt.

Evergreens Ever Given blir tauet ut av kanalen, og Genco-sjefen mener det er på tide å utvide Suez.

– Det første man trenger å se nærmere på - er å utvide Suez. Ikke bare for å unngå situasjoner som Evergreens, men også for å møte økt skipsfart, sier Wobenwith.

Han viser til at blant annet Panama-kanalen har blitt utvidet tidligere.