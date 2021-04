GameStop vil utnytte Reddit-boom

I slutten av januar ble det satt fyr på GameStop-aksjen etter at Reddit-arméen sendte aksjen til himmels for å straffe de som var short i aksjen. Over to måneder senere er aksjen fremdeles på et høyt nå, selv om shortandelen har falt betydelig.

Nå vil selskapet utnytte situasjonen og selge opptil 3,5 millioner aksjer i markedet, ifølge TheStreet som viser til SEC. Det kan gi GameStop omtrent 571,2 millioner dollar i frisk kapital, mens selskapet har en markedsverdi på 13,4 milliarder dollar. GameStop vil bruke kapitalen til å akselerere en transformasjon, generelle selskapsmål og styrke balansen.

Beslutningen kommer etter at selskapet la frem skuffende kvartalstall i slutten av mars. Tallene sendte aksjen ned 33,8 prosent, men aksjen steg 52,7 prosent dagen etter og hadde dermed hentet inn hele fallet og litt til.

I førhandelen stuper aksjen 12,9 prosent til 167,0 dollar. Likevel er aksjen opp 6.617,5 prosent det siste året,