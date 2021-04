Strateg forventer forlenget rally i april

I slutten av forrige uke viste arbeidsmarkedsrapporten (nonfarm payrolls) fra amerikanske myndigheter at 916.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i mars. Det er den sterkeste økningen på syv måneder. Det var på forhånd ventet at det ville bli skapt 647.000 jobber.

«Forutsatt at pandemien kommer under mer kontroll i år, mistenker jeg at en betydelig hindring som begrenser jobbveksten i år, vil være tempoet som selskapet kan ansette ansatte. Å si opp er lettere enn å ansette, og arbeidsgivere er nå i ferd med å ansette arbeidere», skriver sjeføkonom Tim Duy i SGH Macro Advisors til sine kunder, ifølge Marketwatch.

Grunnlegger av analyseselskapet Fundstrat Global Advisors, Thomas Lee, forventer at aksjemarkedet vil fortsette å stige også i april. Lee var en av de som forventa et rally inn mot april, og peker på at institusjonelle eiere vil sende markedet videre oppover. Han peker blant annet på en kontantbeholdning på 3 billioner dollar, en oppgang på 9 prosent fra starten av året.

«Totale kontanter på sidelinjen er 4,5 billioner dollar = enormt med krutt på sidelinjen. Dette lover godt for videre oppgang i april», argumenterer Lee ifølge nyhetsbyrået.

Det siste året har S&P 500-indeksen steget 59,1 prosent, mens den er opp 7,0 prosent hittil i år. Nasdaq-indeksen har steget 80,0 prosent det siste året.