Dette skjer i dag - tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene tirsdag 6. april:

Øystein Stray Spetalen har kjøpt Norges nest dyreste fjellhytte.

Etter mange år på Norefjelltunet midt i OL-bakken fra 1952 – og etter et fantastisk aksjeår – har han nå sikret seg Per Christian Haukenes’ kjempeeiendom på toppen av Norefjell. Spetalen skal ha betalt 41 millioner kroner for eiendommen.

Sissener-analytiker Peder Steen tror børsferskingen Frøy kan bli en utbyttemaskin.

Han sier Frøy er et førsteklasses selskap med en fantastisk markedsposisjon, stabil vekst, høye marginer og god inntjenings-visibilitet.

Nordmenns etterspørsel etter hytter har tatt Norges største hytteprodusent til nye høyder.

Hittil i år har Familiehytta og Nordlyshytter hatt 175 salg – en tredobling fra samme tid i fjor.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om MDGs ønske om at det skal bygges ut 30 gigawatt vindkraft på norsk sokkel innen 2030.

Ifølge olje- og energiminister Tina Bru vil dette koste 100 milliarder kroner å etablere. Og vil vi ha flytende vindparker, kan det koste tre ganger så mye.

Finanskalender:

Årsrapport:

Aker, Cadeler, SoftOx Solutions

Makro:

Norge: PMI industri mars, kl. 10.00

Japan: Forbrukerkonsum februar, kl. 00.30

Kina: Caixin PMI tjenester mars, kl. 02.45

Australia: Rentebeslutning, kl. 06.30

ØMU: Arbeidsledighet februar, kl. 11.00

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: JOLTS ledige stillinger februar, kl. 16.00

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Trafikktall mars, kl. 08.00

BW Ideol: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Norsk Solar: Selskapspresentasjon ifm. Euronext Growth-notering, kl. 10.00

Desert Control: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 17.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)