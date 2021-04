Utsteder obligasjoner for 1,2 mrd.

Heimstaden Bostad AB, med Ivar Tollefsen som dominerende eier, varslet onsdag at de henter kapital. Selskapet utsteder to obligasjoner, for henholdsvis 750 og 500 millioner svenske kroner.

Obligasjonen på 750 millioner svenske kroner har en løpetid på 4 år, og en flytende tre måneders rente på STIBOR(Stockholm Interbank Offered Rate) pluss 80 basispunkter. Disse midlene vil bli brukt på å refinansiere 500 millioner SEK av en usikret obligasjon på 1,2 milliarder SEK som utløper i 2022. Resten av pengene vil bli brukt til generelle bedriftsformål.

Den andre obligasjonen på 500 millioner SEK vil ha en løpetid på tre år, og en flytende tre måneders STIBOR, pluss 67 basispunkter. Disse midlene vil også bli brukt til generelle bedriftsformål.

Oppgjøret vil skje henholdsvis 7. og 8. april, og obligasjonene vil bli notert på Euronext Dublin.