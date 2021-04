Nordea Markets: Flate renter gir rom for comeback i tech

Wall Streets frykt for inflasjon den siste måneden har gjort at den 10-årige amerikanske statsrenten har steget. Nå ser den ut til å flate ut, noe som gjør at tech har fått et mini-comeback. Spørsmålet er hvor lenge et slikt comeback kan vare, mener Nordea Markets i sin ukesrapport.

Selv om renteoppgangen nå har flatet ut, tror Nordea at den kommer til å fortsette opp senere i år. Bakgrunnen er den sterke veksten i sysselsetting i USA, og en så langt effektiv vaksineringsprosess. «Fed» ønsker at sysselsettingen er tilbake på nivået før corona før de øker styringsrenten, men Nordea peker på at det ofte tar lengre tid før slikt skjer – og i mellomtiden vil den amerikanske 10-årige statsrenten kunne fortsette oppover.

En slik renteoppgang vil svekke tech-sektoren, siden mange av selskapene er verdsatt basert på fremtidig inntjening. Nordea regner derfor med at rotasjonen inn i verdi og sykliske aksjer skyter fart igjen.

Ser mulig fall etter kvartallstall

Neste uke begynner kommer de store amerikanske bankene med kvartalstallsrapporter for første kvartal. Der mener Nordea at bankene vil kunne vise til sterk forbedring, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Men de tror ikke på noen store overraskelser, slik vi så i fjor.

Nordeas estimater peker på en omsetningsvekst på rundt 8 prosent fra første kvartal, mens nominell BNP har vokst med 1 prosent i samme periode. Det nordiske finanskonsernet ser derfor ikke bort fra at markedet kan overraske noe på den negative siden, og peker på at usikkerheten er stor – noe som kan roe ned den siste tidens eufori.

Selv om markedet kan overraske negativt, endrer det ikke Nordeas fremtidsutsikter. Selskapene vil kunne dra nytte av kostnadskuttene de gjorde under pandemien, samtidig som veksten i økonomien blir sterk, mener finanskonsernet som fortsatt holder en overvekt i finanssektoren.