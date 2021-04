Sonans starter egen programmeringsskole

Sonans, mest kjent for å tilby privatistundervisning i videregående fag, annonserer sent mandag kveld at de planlegger å åpne en egen programmeringsskole kalt Norwegian School of Technology (NTech).

– Vi har stor tro på potensiale til en egen skole dedikert til programmering, uttaler Sonans-sjef Erik Brandt i en børsmelding.

Best-case scenario var at skolen skulle åpne med studenter allerede i august 2021, men etter anbefalinger fra Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) sikter de heller på en åpning i 2021 – med studenter først i 2022. De finansielle konsekvensene er små, i følge Brandt.

– De finansielle konsekvensene for Sonans er ubetydelige, siden vi planla for kun et lite antall studenter i tilfellet der skolen ble åpnet høsten 2021.