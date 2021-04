Mot oppgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG stiger Oslo Børs 0,13 prosent, i 08-tiden onsdag.

Nordnets Roger Berntsen venter at Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6]%.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,43 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,15 prosent, og CSI 300 er opp 0,31 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 1,24 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,53 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,30 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,31 prosent til 64,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,32 prosent til 60,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Det endte med oppgang for to av de tre ledende indeksene i USA tirsdag. S&P 500 nådde rekordhøye nivåer intradag, til tross for nedslående vaksinenyheter.

Tirsdag ble det kjent at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) pauser bruken av coronavaksinen fra Johnson & Johnson etter flere tilfeller av blodpropp.

Dow Jones falt 0,20 prosent, Nasdaq klatret 1,05 prosent, mens S&P 500 til slutt endte opp 0,33 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte tirsdag opp 0,72 prosent til 1.064,38.

Seismikkaksjen TGS falt 8,1 prosent etter at selskapet i forkant av børsåpning presenterte sine forventninger for segmentinntektene i første kvartal. Forventningene var en del lavere enn analytikere har ventet på forhånd.

Vekstaksjen Kahoot! endte opp 7,0 prosent etter å ha steget jevnt i løpet av dagen. Oppgangen kom etter av at meglerhuset DNB Markets i morgentimene kuttet kursmålet på aksjen fra 150 til 135 kroner pr. aksje.