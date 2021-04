Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 16. april:

Eigil Stray Spetalen og Petter Sørlie har laget gull av MaxSnus.

Nå går snusselskapet på børs i Stockholm gjennom et omvendt oppkjøp, og papirgevinsten er på rundt 30-gangeren.

Norsk elbilforening er blitt en pengemaskin. I fjor ble det overskudd på 2,6 millioner kroner før skatt, etter tap på 2,9 millioner året før, mens antallet medlemmer er økt med 10.000.

Samtidig er tilskuddet fra Samferdselsdepartementet uendret på 1,5 millioner kroner.

Golfsporten har fått et kraftig oppsving under coronakrisen, og nå er også prisen på golfaksjer på full fart oppover, etter at markedet kollapset fullstendig for snart 20 år siden.

På Haga golfklubb i Bærum koster en aksje nå 25.000 kroner, mot bare 5.000 kroner for noen få år siden.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bøndene, som har signalisert bondeopprør når årets jordbruksoppgjør kommer.

Bøndene vil helt sikkert ikke være fornøyd med en inntektsvekst på 15.000 kroner. Men hvem bør kreve et oppgjør?

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Gentian Diagnostics: Kl. 10.00 webcast

Årsrapport:

Axxis Geo Solutions, DOF, Gaming Innovation Group, Gentian Diagnostics, Infront, Okeanis Eco Tankers, RomReal, S.D. Standard Drilling

Makro:

Kina: Industriproduksjon mars, kl. 03.00

Kina: Detaljhandel mars, kl. 03.00

Kina: Arbeidsledighet mars, kl. 03.00

Kina: Faste investeringer mars, kl. 03.00

Kina: BNP 1. kv., kl. 03.00

ØMU: KPI mars, kl. 11.00

ØMU: Handelsbalanse februar, kl. 11.00

USA: Boligbygging mars, kl. 14.30

USA: Michigan-indeks april, kl. 16.00

Annet:

Hynion: Første handelsdag på Euronext Growth

Ekskl. utbytte:

Komplett Bank, Orkla

Utenlandske:

Morgan Stanley, Tryg

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)