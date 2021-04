Det går mot oppgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG stiger Oslo Børs 0,16 prosent, i 07-tiden fredag.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,03 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,46 prosent, mens CSI 300 faller 0,01 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,05 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,08 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,07 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot stiger 0,26 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,30 prosent til 67,02 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,30 prosent til 63,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Både Dow Jones- og S&P 500-indeksen steg til rekord.

Dow Jones endte opp 0,91 prosent til 34.036,3, mens S&P 500 steg 1,11 prosent til 4.170,5. Nasdaq Composite klatret 1,31 prosent til 14.038,8.

Utviklingen kom etter ukens jobbtall og andre makrotall. Ifølge USAs arbeidsdepartement søkte 576.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 10. april. På forhånd var konsensus 700.000.

Oslo Børs

Oslo Børs fortsatte oppover torsdag. Etter oppganger på 0,7 og 0,1 prosent tirsdag og onsdag, steg hovedindeksen nye 0,6 prosent torsdag, til 1.072,04 poeng. På det høyeste var den oppe i 1.075,88, som er ny toppnotering.

Klart mest omsatt og klart mest opp torsdag var Sbanken, som steg 30,3 prosent til 104,20 kroner. DNB har lagt over 11 milliarder kroner på bordet for Sbanken, som utgjør en premie på nær 30 prosent til Sbankens sluttkurs onsdag.

Atlantic Sapphire gikk mot strømmen med et fall på 21,9 prosent til 90,00 kroner. Selskapet har offentliggjort årsrapport for 2020 og tall for første kvartal i år. Fearnley Securities mener selskapet bommer på alle parametere med årsrapporten, og at kvartalstallene var svake.