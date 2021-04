Berntsen spår svakt fall på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG stiger Oslo Børs 0,07 prosent, i 08-tiden mandag.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 1,30 prosent, og CSI 300 klatrer 2,08 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,80 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,28 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,11 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,23 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,19 prosent til 66,57 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,13 prosent til 63,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag var det igjen duket for fest på Wall Street, og alle de ledende indeksene endte i pluss, drevet av sterke kvartalstall fra blue chip-selskaper og tall som indikerer sterk tilbakegang i økonomien.

Industritunge Dow Jones ledet an med en oppgang på 0,5 prosent til 34.201,99, som er ny all-time high. Indeksen ble etterfulgt av S&P 500 og Nasdaq som klatret henholdsvis 0,4 og 0,10 prosent. Nå har Wall Street steget fire uker på rad.

– Dow Jones brudd gjennom 34.000 poeng er et signal på at investor apetitten for fremtidig vekst spiller seg over mot mer verdiorienterte navn, sa porteføljesjef Peter Essele i Commonwealth Financial Network til CNBC.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte fredag med en rolig oppgang på 1,25 prosent til 1.085,41 poeng.