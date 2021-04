Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene tirsdag 20. april:

Proximar-aksjonærene har fått en dobbel kalddusj. Oppdrettsaksjen har falt som en stein etter noteringen på Euronext Growth.

I tillegg ble investorene forespeilet et banklån på 400 millioner. Nå er imidlertid ABG og Nordea i full gang med å samle sammen investorer til et obligasjonslån for selskapet.

Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen mener det ikke er noe sunnhetstegn at aksjer stiger mellom 20 og 50 prosent første handelsdag.

Han sier økt andel kortsiktige investorer bidrar til de store kursutslagene.

Investeringsdirektør Sturla Skogland i Söderberg & Partners mener vi nærmer oss lyset i enden av tunnelen, selv om coronavirusets følger fortsatt skaper utfordringer.

Han venter snarlig økonomisk opphenting og tror verdiaksjer vil fortsette å gi meravkastning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bitcoin. På sosiale medier er det mye hetsing av personer eller medier som er kritiske til bitcoin generelt eller av prisingen.

Vår oppfatning er at bitcoinmarkedet er spennende å følge. Vi har like stor glede av å skrive om oppturer for bitcoin som fall.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

ABG Sundal Collier: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Årsrapport:

ayfie Group, Lifecare, Norcod, Norwegian Energy Company, Proximar Seafood

Makro:

Australia: Referat rentemøte, kl. 03.30

Kina: LPR, kl. 03.30

UK: ILO arbeidsledighet februar, kl. 08.00

Tyskland: PPI mars, kl. 08.00

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

Multiconsult: Ekskl. utbytte

Aker Horizons: Ekstraordinær generalforsamling, Lysaker, kl. 13.00

Swedbank: Konjunkturprognose, kl. 07.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

Procter & Gamble

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)