Nordnet-analytiker: Det investorene satser på nå

Etter to dager på rad med fall, snudde de amerikanske børsene opp onsdag. Det var selskaper innenfor de sykliske sektorene energi (+1,5%), finans (+1,4%) og materialer (+1,9%), som ledet an.

«Investorene satset mao. på de selskapene som er ventet å profittere mest på gjenåpningen av økonomien», skriver analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, i fersk oppdatering torsdag.

Han peker på at USA er et av de landene som har kommet lengst i vaksineringsprosessen, og at nettopp derfor er også vekstimpulsene i økonomien relativt sterke.

DISH Network (+11%), Norwegian Cruise Line 8+10,3%) og Intuitiv Surgical (+9,9%) toppet vinnerlistene blant S&P 500 selskapene onsdag, mens Netflix (-7,4%) ble den store taperen onsdag, etter å lagt frem en svak rapport for første kvartal.

«Når det er sagt, Netflix har vært en av de soleklare vinnerne det siste året grunnet stor kundetilstrømming under pandemien», påpeker analytikeren.

Positive utsikter

Samlet sett steg S&P med 0,9 prosent onsdag, etter fall på hhv. 0,5 og 0,7 prosent gjennom mandag og tirsdag.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets mener noe mer usikkerhet rundt den globale smitteoppgangen kan ha bidratt til mer forsiktighet i starten av uken.

«Men samtidig er vekstutsiktene grunnleggende positive, og i alt har S&P vært lite endret så langt denne uken; nær toppnivåer», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.

Han peker samtidig på at renteoppgangen har dempet seg ytterligere. Renten på den amerikanske tiåringen har falt videre de siste dagene og handles nå rundt 1,54 prosent-nivået.