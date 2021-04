Wall Street stuper i frykt av høyere skatter

Wall Street åpnet flatt torsdag, men etter nyheter om at president Joe Biden vurderer å innføre en kraftig skatteøkning på kapitalavkastning falt indeksene og trigget et «sell-off». Dow Jones falt med 400 poeng, og S&P 500 og Nasdaq falt begge rundt 1 prosent på kort tid.

Bloomberg rapporterte torsdag ettermiddag norsk tid at Joe Biden planlegger en økning av skattene på kapitalavkastning med så mye som 43,4 prosent for rike amerikanere. Forslaget vil jekke opp skattesatsen for folk som tjener mer enn 1 million dollar i året til 39,6 prosent – opp 20 prosent fra dagens satser.

– Bidens forslag dobler i praksis skatten på kapitalavkastningen for mennesker med inntekt på over 1 million dollar i året, sier Jack Ablin i Cresset Capital Management til CNBC og legger til:

– Det er en kraftig kostnandsøkning for langtidsinvestorer. Forvent et «sell-off» hvis investorer begynner å tro på at forslaget blir vedtatt neste år.

– Kan trigge korreksjon

Dersom en slik skatt blir innført kan markedet oppleve en korreksjon, mener Mark Yusko, sjef for Morgan Creek Capital Management.

– Markedet har en høy konsentrasjon i et lite antall av vekstselskaper. Disse aksjene har drevet mye av stigningen de siste årene og mange investorer har mye urealisert gevinst ved dagens priser, sier Yusko til CNBC og referer til navn som Amazon og Apple.

– Frykt for høyere skatt på kapitalavkastning kan føre til et «sell-off» i disse selskapene, og kan potensielt trigge en korreksjon, fortsetter Yusko.