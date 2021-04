Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Førhandelen til IG Trading antyder fredag morgen en nedgang på om lag 0,2 prosent på Oslo Børs fredag. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver imidlertid i sin morgenrapport at meglerhuset venter at børsen vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,4]%.

Olje

Fredag morgen stiger prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) til 65,76 dollar fatet, en oppgang på 0,2 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen stiger på sin side 0,4 prosent til 61,88 dollar fatet.

Oljeprisens små endringer skal ifølge Reuters skyldes at bekymringer knyttet til lavere råoljeproduksjon i Libya til dels veier opp for en stadig økning av coronatilfeller i India og Japan.

Libya uttalte at oljeproduksjonen kunne falle til omtrent én millioner fat pr. dag de siste dagene, med muligheter for ytterliggere fall på grunn av budsjettproblemer.

Samtidig økte coronatilfellene i India med 314.835 tilfeller i løpet av torsdagen, en ny rekord for alle land i verden. Raffineriene i landet opererer med en kapasitet på fem prosent på grunn av den lavere oljeetterspørselen.

Landene i oljekartellet Opec og dets samarbeidspartnere (til sammen Opec+) skal møtes neste uke for å diskutere videre produksjon. Analytikere venter imidlertid at større endringer av produksjonen er usannsynlig.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp marginale 0,05 prosent, og CSI 300 stiger 0,7 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,9 prosent.

I Sør-Korea ligger Kospi helt flatt, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,1 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent. Nifty 50 i India faller 0,2 prosent.

Fokuset er fremdeles rettet mot coronautviklingen i India, der viruset har spredt seg i en rekordstor hastighet de siste dagene.

PMI for industrisektoren i Japan steg til 53,3 i mars fra 52,7 i forrige måned, ifølge foreløpig statistikk sammenstilt av Jibun Bank og IHS Markit, ifølge Direkt Makro fredag.

PMI for tjenestesektoren var uforandret på 48,3 fra måneden før, og den sammenstilte indeksen steg til 50,2, fra 49,9 i februar.

En indeks over 50 poeng indikerer økende aktivitetsnivå i økonomien.

Kjerne-KPI i Japan var ned 0,1 prosent i mars på årsbasis. Det var ventet en nedgang på 0,1 prosent, ifølge Direkt Makro.

Samlet KPI var ned 0,2 prosent på årsbasis.

Wall Street

Wall Street åpnet flatt torsdag, men etter nyheter om at president Joe Biden vurderer å innføre en kraftig skatteøkning på kapitalavkastning falt indeksene og trigget et «sell-off». Dow Jones falt med 400 poeng, og S&P 500 og Nasdaq falt begge rundt 1 prosent på kort tid.

Bloomberg rapporterte torsdag ettermiddag norsk tid at Joe Biden planlegger en økning av skattene på kapitalavkastning med så mye som 43,4 prosent for rike amerikanere. Forslaget vil jekke opp skattesatsen for folk som tjener mer enn 1 million dollar i året til 39,6 prosent – opp 20 prosent fra dagens satser.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1,25 prosent til 1.069,13 poeng torsdag.

De grønne tungvekterne Nel og Scatec steg kraftig på børsen, og endte opp henholdsvis 7,6 og 9,0 prosent. Teknologiselskapet ArcticZymes Technologies ble dagens børsvinner, der aksjen steg 21,4 prosent etter at selskapet la frem resultatet for årets første kvartal.

Finanskalender

Resultat pr. 1. kv.:

Entra: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30