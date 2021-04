Banksjef gir seg

I forbindelse med sammenslåing av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, gir sjef i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad, seg, opplyses det i en børsmelding.

Etter enighet om at adm. direktør for den sammenslåtte banken skulle komme fra Sparebanken Telemark, ble det inngått en avtale med Fjeldstad der han skulle fungere som spesialrådgiver for konsernsjefen og styret i 6-18 måneder etter gjennomføring av sammenslåingen.

Etter ønske fra Fjeldstad har styret nå vedtatt å akseptere hans ønske om fratredelse fra 1. juli 2021. Den avtroppende SpareBank 1 BV-sjefen skal tiltre stillingen som finansdirektør for Bane NOR.