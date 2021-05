Berntsen spår Oslo Børs opp i åpningen

Av førhandelen hos handelsplattformen IG stiger Oslo Børs 0,08 prosent, i 07-tiden onsdag.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,04 prosent, og CSI 300 er uendret. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,13 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,80 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,44 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,08 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,20 prosent til 66,43 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,10 prosent til 62,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,2 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Dow Jones steg 0,02 prosent, mens S&P og Nasdaq falt henholdsvis 0,02 og 0,47 prosent tirsdag.

På Dow Jones endte 14 av de 30 aksjene opp, mens 12 falt. Aksjene som steg mest i løpet av børsdagen var Chevron, tett etterfulgt av McDonald's, som steg henholdsvis 1,12 og 1,11 prosent.

Den største taperen var Post-It-produsenten 3M, som så en kursnedgang på 2,51 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,08 prosent til 1.084,14 poeng tirsdag.

John Fredriksens riggselskap Seadrill steg mest av aksjene på børsen med en oppgang på 25,1 prosent etter at det ble kjent at selskapet har landet en fireårig kontrakt med Equinor Brasil for boreskipet West Saturn.

XXL steg 8,1 prosent etter at Nordea Makets oppgraderte aksjen fra hold til kjøp med et kursmål på 25 kroner .

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Aker BP: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

Borregaard: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Itera: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

MyBank: Kl. 07.00, Teams kl. 13.00

Norwegian Finans Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Storebrand: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00