Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 29. april:

Jens Glasø er blitt mangemilliardær etter en ellevill uke på børs for Spenn Technology.

Etter enorm verdistigning på Nasdaq-børsen i Danmark har Glasø plutselig aksjer for 5 milliarder kroner.

Bjørn Rune Gjelsten har kjøpt Værdalsbruket fra Storebrand, som inkluderer 900.000 dekar skog- og fjelleiendom, for mellom 800 og 900 millioner kroner.

Gjelsten omtaler kjøpet som århundrets eiendomshandel.

Nordea Asset Managements gruppe for globale aksjeinvesteringer har redusert eksponeringen mot sykliske aksjer, inkludert halvlederprodusenter.

Teamets leder, Hilde Jenssen, er imidlertid positiv på lengre sikt til halvledersektoren.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Raymond Egon Johansen, som har en plan.

Den er satt opp i fem trinn, og gir en løype for smittehåndteringen i Oslo i månedene fremover. Vi synes ikke den er så veldig god, for den er svært dårlig for varehandelen.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Airthings: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker BioMarine: Kl. 07.00, Teams kl. 09.00

Atea: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Europris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norwegian Air Shuttle: Kl. 07.00

Orkla: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.00

Protector Forsikring: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Q-Free: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

TietoEVRY: Kl. 07.00

Zalaris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30