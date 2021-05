Euronext kjøper Borsa Italiana for 44 mrd.

Euronext, som tidligere har kjøpt opp Oslo Børs, har i dag kjøpt Borsa Italiana i Milan fra London Stock Exchange Group for 4,4 milliarder euro – 44 milliarder kroner.

Datasenteret vil være lokalisert i Bergamo, Italia, og skal være operasjonelt fra 2022.

Borsa Italiana rapporterte torsdag inntekter på 124,1 millioner euro i første kvartal 2021. Euronext meldte om økning i inntekter på 5 prosent sammenlignet med fjoråret – opp til 249,2 millioner euro.

Kjøpet ble først kjent tilbake i oktober og godkjent av europeiske regulatoriske myndigheter i mars.

Den gang skrev selskapet at «transaksjonen gir et økt produkttilbud gjennom verdikjeden og en dypere likviditetspool, som vil gi betydelige fordeler for det europeiske kapitalmarkedet og det italienske finansielle økosystemet».