Analytikere: Rallyet kan skyte fart igjen

Den nåværende runden av kvartalstall har vært en av de mest suksessfylte noen gang, hvor blant annet Apple, Nokia og Facebook knuste forventningene . Men aksjemarkedet har forholdt seg relativt rolig. En Barclays-analytiker peker på at mye av dette allerede var priset inn. Men er dette toppen – eller kommer rallyet til å fortsette? Flere analytikere mener sistnevnte scenario er sannsynlig.

– Med økonomier som fortsatt ligger under potensialet, ser vi ikke en varig økning i inflasjon som vil tvinge sentralbanker til å stramme inn pengepolitikken, sier Mark Haefele, investeringssjef i UBS Global til CNBC.

Haefele referer til en kraftig økning av målt inflasjon i både USA og Europa – noe som kan bli sett på som en brems for markedsrallyet vi har sett så langt i 2021.

Likt mønster

Man skulle tro at etter så sterke kvartalstallsresultater ville aksjemarkedet vært euforisk. Barclays-strateg Emmanuel Cau peker på at reaksjonen faktisk har vært negativ.

– Medianen i endring av aksjepris etter resultatene har faktisk vært negativ, til tross for at mange slo estimatene, og særlig i USA. I europeisk sammenheng har det vært flatere, sier Cau i et investornotat.

Men Cau har sett dette før. Han poengterer at de siste to kvartalstallssesongene også var preget av stagnasjon, før det tok fart igjen etter at markedet fikk fordøyd resultatene.

Tror på oppgang, men advarer

Investeringssjef i Canada Life Asset Management, David Marchant, mener at markedet kanskje undervuderer omfanget av den økonomiske gjeninnhentingen og konsekvensene dette har for selskapers inntjening. Han peker spesielt på at selskapene har kuttet kostnader og vil nå kunne oppleve en økning av salg.

– Gitt hvor vi er, med den pågående støtten fra finans- og pengepolitikken, tror jeg at markedet vil holde seg oppe og drifte høyere. Men jeg tror man også må vise en viss forsiktighet og derfor være mer selektiv på hvor man plasserer pengene, sier Marchant til CNBC.