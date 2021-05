Amazon Q1: Knuste analytikernes forventninger

Amazon-aksjen stiger rundt 5 prosent i etterhandelen, etter at de torsdag leverte svært gode tall for første kvartal. Her er hvordan selskapet leverte i forhold til analytikernes forventninger:

Driftsinntekter: 15,79 dollar i inntekter pr. aksje (EPS) vs. 9,54 dollar som var forventet.

15,79 dollar i inntekter pr. aksje (EPS) vs. 9,54 dollar som var forventet. Driftsresultat: 108,52 milliarder dollar vs. forventede 104,47 milliarder dollar.

Få selskaper har tjent like godt på pandemien som e-handelsselskapet Amazon. De kune vise til en økning i driftsresultat på 44 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapet forventer at trenden fortsetter, noe som kan berolige aksjonærer som tror på lavere inntekter når samfunnet nærmer seg normalen igjen. Selskapet forventer et driftsresultat på mellom 110 og 116 milliarder dollar for andre kvartal.

Skytjenesten leverer

Sett bort ifra selskapets hovedsegment e-handel, gjorde Amazons skytjeneste det svært godt. Amazon Web Services økte nettosalget til 13,5 milliarder dollar, opp 32 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Tjenesten opererer også innenfor markedsføring, men den nøyaktige summen de tjente på annonser er ikke kjent. Det er derimot inkludert i kategorien "Other", som kunne vise til en økning i driftsresultat på 77 prosent til 6,9 milliarder dollar.