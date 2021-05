Telenor-datter oppjusterer utsiktene

Telenors datterselskap i Thailand, Dtac, fikk et driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) før andre poster på 2.102 millioner kroner i første kvartal 2021, mot en EBITDA før andre poster på 2.329 millioner kroner i samme kvartal året før.

Det kommer frem i en oppdatering fra Telenor fredag, skriver TDN Direkt.

Det var ventet en ebitda på 2.060 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

I tillegg melder Telenor at Dtac nå oppjusterer utsiktene for 2021 for EBITDA og trafikk- og abonnementsinntekter.

Selskapet venter nå en flat til lav ensifret prosentvis nedgang i trafikk- og abonnementsinntektene for året, mot den tidligere guidingen på en lav ensifret prosentvis nedgang.

For EBITDA ventes det nå en flat til lav ensifret prosentvis vekst, mot tidligere en lav ensifret prosentvis nedgang.

Videre fastholdes driftsinvesteringsguidingen for året på 13-15 milliarder thailandske baht, skriver TDN.