– Har aldri vært hetere

– 2021 begynte der 2020 slapp med rekordbehov for bærekraftige investeringsalternativer over hele verden, sier Hortense Bioy, global direktør for bærekraftsforskning ved Morningstar, skriver CNBC.

Ferske tall fra Morningstar viser at i løpet av året tre første måneder ble den globale tilstrømningen til ESG-fond 185,3 milliarder dollar, eller om lag 1.539,9 milliarder kroner.

Det tilsvarer en oppgang på ca. 17 prosent fra samme kvartal året i forveien.

Europa stod for over 79 prosent av de totale fondstrømmene, selv om andre regioner også ser store bevegelser inn til ESG-fond.

I USA steg nettotilstømningen til bærekraftsfokuserte fond med 21,5 milliarder dollar. Det er en ny rekord.

– I løpet av det siste året har det kommet en bred enighet om behovet for å takle klimarisiko i investeringsporteføljer. Flere investorer ser på den grønne overgangen til en karbonfattig økonomi som en investeringsmulighet, heter det i rapporten fra Morningstar.