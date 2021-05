– Økningen i utbytte er konsistent med vår finansielle prioriteringer. Vi har alltid sagt at vårt viktigste mål er å opprettholde og øke utbytte, og det er derfor det er det vi foretar oss først, sier finansdirektør i Chevron, Pierre Breber til Bloomberg.

Tidligere denne uken la oljeselskapet frem svært gode tall for første kvartal, de beste siden pandemiens utbrudd i mars 2020 og økte utbytte som følge av dette.

I intervjuet over snakker også Berber om utsikter for etterspørsel etter olje, nye forretningsområder samt muligheter for konsolidering i markedet.