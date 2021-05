Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Da Arne Græe fikk sparken fra Tandberg TV, hamstret han aksjer i Nordic Semiconductor. Han står i spiss for en drøss nordmenn som har tjent seg søkkrike på chip-eventyret.

Da selskapet gikk på børs for 25 år siden, var det med en verdi på 42 millioner kroner. Nå er Nordic Semiconductor verdt 40 milliarder kroner.

Norwegians nye aksjonærbase blir totalt dominert av hjørnesteinsinvestorene i sommer. De tar dermed full kontroll på generalforsamlingen i juni.

De seks investorene er John Fredriksens Geveran Trading, Sundt-familien, Ludvig Lorentzen med partnere, DNB Asset Management, Folketrygdfondet og Nordea Investment Management.

60- og 70-åringene doblet sine kjøp av flybilletter i april, viser kortdata fra DNB.

Direktør for datatransformasjon, Ine Oftedahl, tror dette er fordi de snart er fullvaksinert. DNBs tall tyder imidlertid ikke på et like stort rush når de yngre aldersgruppene er ferdigvaksinert.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om lederlønninger i statseide selskaper, og bekymringer om at disse har steget mer enn lønnen til «vanlige arbeidstagere».

For noe visvas. Det er mye å bekymre seg over, men dette ligger milevidt bak i køen, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Aker Carbon Capture: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 11.30

Aker Offshore Wind: Kl. 07.00, webcast kl. 10.30

Magseis Fairfield: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Nel: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

OKEA: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Telenor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Ocean Yield: Kl. 20.00, pres. onsdag

Aker Clean Hydrogen

Makro:

Kina: Caixin PMI industri april, kl. 02.45

UK: PMI industri april, kl. 10.30

USA: Handelsbalanse mars, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriordrer mars, kl. 16.00

Annet:

B2Holding: Oppdatering med nøkkeltall for Q1

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Norwegian Property, Protector Forsikring

Utenlandske:

Arconic

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)