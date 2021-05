Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG faller Oslo Børs 0,02 prosent, i 07-tiden tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Asia

I Hongkong stiger Hang Seng 0,25 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,21 prosent.

Sensex i India svekkes 0,17 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,40 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,18 prosent.

Markedene i Kina og Japan er fortsatt stengte som følge av nasjonale fridager.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,25 prosent til 67,45 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent til 64,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 67,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

«Sell in May and go away». Det gjelder ikke for månedens første handelsdag, da to av de tre ledende indeksene stengte i grønt. Inflasjonsforventninger og resultatrapporter preget overskriftene.

Dow Jones var opp 0,71 prosent til 34.115,33 poeng, og S&P 500 steg 0,27 prosent til 4.192,65 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0.48 prosent til 13.895,12 poeng.

Investeringsselskapet Berkshire Hathaway, med Warren Buffett i spissen, kunne mandag rapportere om økning i driftsresultatet på 20 prosent. Rapporten sendte aksjen opp 1,6 prosent opp.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet ned, men endte i grønt mandag. Da børsen stengte sto hovedindeksen i 1.085,14 poeng, opp 0,81 prosent. Det ble omsatt aksjer for 4,3 milliarder kroner.

Teknologiselskapet Induct merket pandemien i første kvartal og topplinjen falt 30 prosent fra samme periode i fjor. Det sendte aksjen ned 12,9 prosent.

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling nyter godt av det sterke riggmarkedet og skjøt opp 23,1 prosent mandag. Aksjen har gjort det meget sterkt den siste tiden, og er opp hele 237 prosent siden nyttår.